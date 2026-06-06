СБС підпалили об'єкти ворога на Донеччині: уражено пункт тимчасової дислокації та логістику
Сили безпілотних систем відпрацювали по низці об'єктів російської армії на окупованій частині Донеччини. Було уражено пункт тимчасової дислокації, логістичні об'єкти, газове сховище та транспорт ворога.
Про це 6 червня повідомили СБС ЗСУ та їхній командувач Роберт Бровді "Мадяр".
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Які об'єкти окупантів уразили СБС?
Спершу бійці повідомили, що було уражено пункт тимчасової дислокації 90-го окремого інженерно-саперного полку 51-ї армії Росії поблизу Піонерського.
Зазначається, що окупанти з цього підрозділу займались мінуванням та облаштуванням так званої "лінії Суровікіна" на Херсонському та Запорізькому напрямках. Також їх залучали до виконання інженерно-саперних завдань на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Крім того, полк готував фахівців інженерно-технічної справи.
Також під прицілом 20-ї бригади К-2 СБС була стоянка вантажівок російських військ та газове сховище, яке противник використовував, щоб забезпечити свої потреби на фронті.
А дрони Загону "13" завдали ударів по логістичних об'єктах ворога.
Низка успішних ударів дронів СБС по ворогу: дивіться відео
Ці операції провели у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання СБС.
Горіли вночі фури, логістика та підстанції, включно до Маріупольського порту,
– додав командувач СБС ЗСУ "Мадяр".
Нагадаємо, вночі 5 червня завдяки ударам дронів ЗСУ окупанти могли втратити п'ять суден. Уражено було їх у портах Маріуполя та Бердянська, а також у прибережній акваторії ТОТ України.
Серед атакованих цілей – суховантажі та танкери, якими Росія незаконно вивозила українське зерно, транспортувала вантажі та пальне для своєї армії.