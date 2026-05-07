Майже 900 окупантів та сотні одиниць техніки: втрати Росії на 7 травня
- Станом на 7 травня 2026 року, втрати особового складу Росії складають близько 1 338 060 осіб, з яких 890 – за останню добу.
- Суттєві втрати також зазнали в техніці: 1 851 БпЛА та 233 одиниці автомобільної техніки за останню добу.
Сили оборони продовжують знижувати здатність російської армії вести війну проти України. Кожного дня число втрат серед окупантів та їхньої техніки зростає.
Про актуальні втрати росіян повідомив Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії на війні?
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення до 7 травня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 338 060 (+890) осіб;
- танків – 11 918 (+0);
- бойових броньованих машин – 24 521 (+6);
- артилерійських систем – 41 539 (+61);
- РСЗВ – 1 776 (+1);
- засобів ППО – 1 365 (+2);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 352 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 277 912 (+1851);
- наземних робототехнічних комплексів – 1336 (+4)
- крилатих ракет – 4 585 (+0);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 94 545 (+233);
- спеціальної техніки – 4 172 (+2).
Нещодавні успішні удари Сил оборони
У ГУР МО заявили, що залізнична логістика ворога у Криму 5 разів була під прицільними ударами за квітень 2026 року. Так, було атаковано локомотив та цистерну під час руху вантажних поїздів.
Звечора 5 травня, до оголошення режиму тиші Україною, також у Криму прогриміла серія вибухів. Місцеві припускають, що під ударом могла бути будівля ФСБ. А внаслідок атак нібито загинули та постраждали люди.
Раніше повідомлялось, що Росія перекидає боєздатних військових з фронту, щоб підготувати їх до параду 9 травня. Водночас менш підготовлені та поранені російські солдати залишаються на передовій.