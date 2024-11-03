Плідна робота: Стерненко показав відео масованої атаки дронами на російські позиції

Сили оборони продовжують нищити ворога. Плідно на цим, зокрема, працюють воїни 73 морського центру Сил спеціальних операцій.

У мережі показали, як вони працюють по ворожих цілях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Стерненка.

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73 морський центр ССО нищить ворога

Активіст Сергій Стерненко опублікував відео роботи бригади, на якому показано низку влучних атак по російських цілях.

Воїни атакували їх дронами.

Воїни 73 морського центру ССО атакували окупантів вашими дронами та спалили місця їхнього перебування,

– написав Стерненко.

Судячи з відео, під прицілом української армії були не лише пункти базування росіян, а й їхні БК.

Про те, коли були здійснені атаки та де, не повідомляється.

Як Сили спеціальних операцій нищать ворога: дивіться відео