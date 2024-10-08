Понад 1300 загарбників та десятки одиниць техніки: втрати ворога 8 жовтня

8 жовтня 2024, 07:43
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Автор: Ірина Марціяш

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Кремль не виводить своє військо з України та продовжує зазнавати втрат на фронті як в особовому складі, так і в техніці. Тільки за останню добу армія противника втратила на війні в Україні 1340 солдатів.

Загалом з 24 лютого 2022 року втрати ворога становлять орієнтовно понад 600 тисяч осіб особового складу. Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат окупаційного війська у війні проти України станом на 8 жовтня.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 662970 (+1340) осіб,
  • танків – 8940 (+7);
  • бойових броньованих машин – 17740 (+30);
  • артилерійських систем – 19203 (+47);
  • РСЗВ – 1223 (+0);
  • засобів ППО – 973 (+1);
  • літаків – 368 (+0);
  • гелікоптерів – 328 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16686 (+43);
  • крилатих ракет – 2618 (+3);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26185 (+83);
  • спеціальної техніки – 3373 (+9).


Втрати ворога на 8 жовтня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ