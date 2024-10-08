Понад 1300 загарбників та десятки одиниць техніки: втрати ворога 8 жовтня
8 жовтня 2024, 07:43Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Кремль не виводить своє військо з України та продовжує зазнавати втрат на фронті як в особовому складі, так і в техніці. Тільки за останню добу армія противника втратила на війні в Україні 1340 солдатів.
Загалом з 24 лютого 2022 року втрати ворога становлять орієнтовно понад 600 тисяч осіб особового складу. Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат окупаційного війська у війні проти України станом на 8 жовтня.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 662970 (+1340) осіб,
- танків – 8940 (+7);
- бойових броньованих машин – 17740 (+30);
- артилерійських систем – 19203 (+47);
- РСЗВ – 1223 (+0);
- засобів ППО – 973 (+1);
- літаків – 368 (+0);
- гелікоптерів – 328 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16686 (+43);
- крилатих ракет – 2618 (+3);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26185 (+83);
- спеціальної техніки – 3373 (+9).