Знищено 4 РЛС та командні пункти: ССО успішно вгатили по об'єктах росіян на ТОТ

Українські бійці 8 та 9 березня успішно вдарили по стратегічних об'єктах російської армії. Влучання та втрати ворога зафіксували на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ та Генштаб ЗСУ.

Що втратили росіяни внаслідок ударів?

У ЗСУ розповіли, що підрозділи ССО завдали ударів по низці ворожих об'єктів у Криму, на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Запоріжжі.

Під вогонь бійців потрапила ворожа ППО. Йдеться про радіолокаційні станції "Оборона-14", "Небо-У" та дві інші РЛС зі складу ЗРК С-300. Зазначається, що останні були розміщені у радіопрозорих куполах у тимчасово окупованій Євпаторії.

Цікаво, що завдяки радіопрозорому куполу на РЛС антена може обертатись в різних напрямках, приховуючи її орієнтацію, пояснили військові.

Знищення ворожих РЛС суттєво підриває спроможності ворога виявляти та знищувати повітряні цілі,

– додали в ССО ЗСУ.

Крім того, під ударом був елемент командного пункту однієї з бригад морської піхоти армії Росії у Зачатівці.

Сили оборони України вгатили по об'єктах росіян: дивіться відео

У Генштабі додали, що також бійці вивели з ладу ЗРК "Бук-М3" на Луганщині, командно-спостережні пункти ворожого підрозділу зі складу "Рубікон" біля Донецька та на Запоріжжі.

Противник зазнав втрат й серед особового складу. Удари стались біля Родинського та Полтавки на Донеччині, а також Петропавлівки, що на Харківщині.

"Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються", – додали в Генштабі.

За словами командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді "Мадяра", для ударів використали українські FP-2 з бойовою частиною 60 – 100 кілограмів.

Українські військові запевнили, що продовжують асиметричні операції, щоб послабити можливості ворога воювати проти України.

