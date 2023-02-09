ЗСУ демілітаризували майже 1000 окупантів: втрати ворога станом на 9 лютого
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Росіяни продовжують втрачати тисячі солдатів на фронті в Україні, проте не припиняють наступ. Тільки за минулу добу наші військові ліквідували 910 ворогів.
З 24 лютого 2022 року росіяни втратили в Україні вже 135 010 одиниць особового складу. Втрачають росіяни й сотні одиниць техніки.
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Які втрати росіян у техніці
- танків – 3255 (+2);
- бойових броньованих машин – 6468 (+10);
- артилерійських систем – 2244 (+8);
- РСЗВ – 463 (+2);
- засобів ППО – 232 (+4);
- літаків – 295;
- гелікоптерів – 285;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1967 (+6);
- крилатих ракет – 796;
- кораблів та катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5121 (+9);
- спеціальної техніки – 211.
Наша авіація протягом минулої доби завдала 21 удар по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також наші артилеристи та ракетники уразили:
- 2 пункти управління ворога,
- 3 райони зосередження живої сили,
- 3 позиції зенітно-ракетних комплексів,
- 2 склади боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів.
Яка ситуація на фронті
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за минулу добу наші захисники відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Виїмка, Федорівка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Новокалинове, Водяне, Первомайське, Веселе, Красногорівка, Авдіївка, Мар'їнка, Богоявленка і Пречистівка Донецької області та Новоандріївка на Запоріжжі.
Протягом доби окупанти завдали 3 ракетних та 45 авіаційних ударів, внаслідок чого загинуло 3 особи та ще 3 – перебувають у важкому стані. Окрім того, ворог здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі на Херсонщині.