Скільки окупантів і техніки знищено за добу: втрати Росії на 9 серпня

Ціна російської агресії проти України невпинно зростає. Щомісяця країна-агресорка втрачає 30 тисяч солдатів вбитими та важкопораненими.

Тим часом російське командування ретельно приховує справжні масштаби втрат. Родичів безвісти зниклих солдатів системно залякують, аби вони не намагалися встановити долю своїх рідних.

Скільки людей і техніки втратила Росія з початку війни?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 9 серпня 2026 рік Росія втратила:

особового складу – близько 1 457 740 (+1 130) осіб;

танків – 12 253 (+2);

бойових броньованих машин – 25 103 (+4);

артилерійських систем – 47 621 (+41);

РСЗВ – 2013 (+4);

засобів ППО – 1 556 (+0);

літаків – 439 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 2171 (+9);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 451 248 (+1642);

крилатих ракет – 5007 (+0);

кораблів / катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 131 775 (+358);

спеціальної техніки – 4505 (+1).

Втрати Росії у війні на 9 серпня 2026 рік / Фото Генштаб

В останньому інтерв'ю Володимир Зеленський вкотре розповів про плани Росії мобілізувати півмільйона солдатів після 21 вересня – дня, коли мають відбутися вибори у Держдуму.

За словами політика, Путін буде проводити приховану мобілізацію шляхом підписання тіньових контрактів, обмеження на виїзд і блокуванням кордонів. Російський диктатор хоче "обдурити" своє населення, провівши масовану мобілізацію без її оголошення.

На думку Зеленського, чим більше Росія кидатиме людей на фронт, тим більше втрат зазнаватиме.

Окрім того, мобілізувавши 500 тисяч солдатів, Путін хоче посилити психологічний тиск не лише на українців, а й на Європу.