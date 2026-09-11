Війна в Україні вартувала Росії півмільйона загиблих військових, – розвідка Британії

Військова розвідка Великої Британії оцінює кількість загиблих російських солдатів у 500 тисяч осіб від початку повномасштабного вторгнення. Загальні ж втрати агресора, враховуючи поранених, досягли близько 1,5 мільйона солдатів.

Британський військовий назвав ці втрати безглуздими. Про це повідомляє видання Sky News.

Що кажуть у Британії?

Начальник Штабу оборони Великої Британії маршал авіації Сер Річ Найтон озвучив число загиблих окупантів з початку повномасштабного вторгнення. Британський воєначальник підкреслив, що більшу частину із цих втрат армія країни-агресорки зазнала вже після січня 2023 року.

Він наголосив, що за цей час ціною колосальних жертв Росії вдалося окупувати лише близько 2% території України.

Ці цифри чітко ілюструють безглузду та марну трату людських життів заради такого незначного прогресу,

– заявив військовий.

Попри це, західні чиновники зазначають, що не бачать жодних ознак того, що величезні втрати росіян, а також проблеми з економікою змінили мету Путіна щодо підкорення України.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ загальні втрати особового складу окупантів перетнули позначку в 1,5 мільйона осіб. Це перевищує сукупні втрати радянської та російської армій у всіх війнах другої половини XX та початку XXI століття разом узятих.