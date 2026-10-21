Втратили більше, ніж захопили за рік: в ISW розповіли, що змінив контрнаступ ЗСУ

Українські військові змогли суттєво змінити ситуацію на окремих ділянках фронту завдяки контрнаступальним діям. Російська армія не лише втратила контроль над значними територіями, а й зіткнулася з необхідністю переглядати свої наступальні плани.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 20 жовтня.

Як українські контрнаступи змінили ситуацію на фронті?

З 1 вересня до 16 жовтня 2026 року російські війська втратили контроль над 122 квадратними кілометрами території, тоді як їхні здобутки від початку року становлять близько 100 квадратних кілометрів.

За оцінкою аналітиків, операція "Вівальді", а також контрнаступальні дії Сил оборони на Олександрівському та Куп'янському напрямках дозволили Україні перехопити ініціативу на окремих ділянках фронту та практично зупинити російське просування.

Зокрема, операція "Вівальді" зірвала плани російського командування щодо оточення українських військ у районі так званого фортечного поясу Донеччини з півночі.

19 жовтня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький повідомив, що українські захисники вийшли до річки Жеребець. Це дозволило скоротити лінію фронту, зосередити більше піхоти на вигідних оборонних рубежах та покращити позиції для застосування артилерії й безпілотників.

Тепер для відновлення наступу на Лиманському напрямку російським військам доведеться знову форсувати річку.

Крім того, за словами Білецького, під час операції російська 144-та мотострілецька дивізія зазнала настільки значних втрат, що фактично перестала існувати як організована військова сила.

Аналітики зазначають, що Росії доведеться відновлювати це з'єднання для проведення нових наступальних операцій. Це створить додаткове навантаження на систему поповнення російської армії, яка й без того стикається зі значними труднощами.



Інфографіка ISW на 20 жовтня 2026 року / Фото ISW

Які плани Росії зірвали ЗСУ?

За даними ISW, російське командування планувало обійти Лиман через Святогірськ, а згодом з'єднатися поблизу Барвінкового на Харківщині з іншим угрупованням, яке мало наступати з південного заходу через Добропільський напрямок.

Однак українська операція зірвала цей задум. Тепер російські війська змушені проводити лобові атаки на схід від Слов'янська та Краматорська, де Сили оборони підготували потужні оборонні позиції.

В ISW вважають, що такий спосіб наступу буде значно складнішим для окупантів і призведе до більших втрат.

Аналітики також звернули увагу, що з літа 2026 року втрати російської армії зростають. За кілька місяців Росія втратила понад 40 тисяч військових убитими та пораненими.

Водночас залучення нових контрактників стає дедалі дорожчим. За даними ISW, через зростання витрат на комплектування армії Володимир Путін, імовірно, розглядає можливість нового примусового призову резервістів, попри непопулярність такого рішення.

Нагадаємо, раніше офіцер ЗСУ Андрій Ткачук зазначав, що завдяки контрнаступу захисникам вдалося збити наступальний імпульс ворожої армії в напрямку Слов'янська.