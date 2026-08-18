1000 дронів за 100 днів: WORMBUSTERS 414 ОБр опублікували кадри збиття цілей

Оператори Сил безпілотних систем показали, як знищують російські повітряні цілі. За 100 днів роботи військові збили одну тисячу ворожих дронів.

Кадри роботи бійців 2-го батальйону WORMBUSTERS 414 окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" показали на їхньому YouTube-каналі.

Як "Птахи Мадяра" відпрацювали по ворожих БпЛА?

У відео показали результати успішної роботи батальйону, який перехоплював та знищував російські "Молнії", FPV-дрони та DJI Mavic. Такі цілі щодня становлять загрозу українським захисникам.

Військові підготували зведення за останні 100 днів бойової роботи над звільненням українських населених пунктів від окупантів.

Бійці WORMBUSTERS відпрацювали по тисячі ворожих дронів: дивіться відео

Під динамічний саундтрек ви побачите точну роботу екіпажів WORMBUSTERS: одна за одною повітряні цілі втрачають керування, падають і припиняють виконувати свої завдання. Кожне успішне перехоплення – це врятовані життя українських захисників, збережена техніка та ще один крок до перемоги,

– написали військові.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, тоді оборонцям вдалося відкинути російські війська з території 26 сіл у трьох областях. У звільненні населених пунктів брали участь Десантно-штурмові війська ЗСУ та інші підрозділи, зокрема 414 ОБр.

До слова, Сили спеціальних операцій зачистили та повернули під контроль України село Андріївка-Клевцове на Донеччині. Бійці також взяли у полон 30 російських військових.