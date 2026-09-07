Росія щодня втрачає до 1500 окупантів: Кремль шукає найманців за кордоном, – ГУР

Середньодобові втрати російських військ у війні проти України сягають від 1200 до 1500 осіб вбитими та важкопораненими. Щоб утримувати позиції та намагатися виконувати подальші загарбницькі завдання, Кремль змушений шукати додаткові людські ресурси.

Про це голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко розповів в інтерв'ю для "Укрінформу".

Що відомо про втрати Росії на фронті?

За даними української воєнної розвідки, поточний рівень втрат ворога вимагає від командування Росії не лише постійного поповнення підрозділів, а й розширення загального угруповання. Щодня втрати російських військ вбитими та важкопораненими становлять від 1200 до 1400 осіб, а в окремі дні сягають 1500 військовослужбовців. Для часткового покриття дефіциту особового складу російська сторона активно залучає громадян інших держав.

Іващенко зазначає, що на сьогодні у бойових діях проти Збройних сил України беруть участь іноземці з понад 40 країн світу, зокрема з регіонів Центральної Азії, Африки та Латинської Америки. Загарбники формують із них штурмові підрозділи та кидають на найнебезпечніші ділянки фронту. У радіоперехопленнях самі окупанти називають таких бійців "союзниками" та використовують їх попереду власних регулярних частин.

Суттєва частина іноземців потрапляє на війну через обман. Вони їдуть до Росії шукати заробіток і підписують контракти, інколи навіть не розуміючи змісту документів. Збройні сили України та розвідка регулярно беруть таких військовослужбовців у полон, що дає змогу оцінювати ситуацію не лише за документами чи перехопленнями.

Ми окремо працюємо з країнами, громадян яких Росія намагається вербувати, щоби зменшити масштаби такого набору і не дозволити вільно використовувати цей людський ресурс для війни проти України,

– зазначає Іващенко.

Водночас у розвідці наголошують, що залучення іноземців не розв'язує кадрових проблем Кремля і лише частково компенсаційно покриває втрати.

Чи готує Росія мобілізацію?

Для виконання подальших військових завдань, зокрема щодо повної окупації Донецької та Луганської областей, Росія готує нову хвилю мобілізації. Попри заяви Володимира Путіна про відсутність таких планів, воєнна розвідка України виходить із реальних даних, а не із заяв керівництва Росії.

Очільник ГУР нагадав, що у 2021 році російське керівництво так само спростовувало підготовку до повномасштабного вторгнення.

На сьогодні ми розуміємо, що мобілізація може проводитися і без гучного публічного оголошення – насамперед у віддалених регіонах, щоб не створювати додаткової напруги у великих агломераціях, таких як Москва чи Санкт-Петербург,

– пояснив Олег Іващенко.

За оцінками воєнної розвідки, активна фаза мобілізаційних заходів може розпочатися після так званих виборів до Державної думи Росії. Загалом російське військове командування розглядає можливість додатково мобілізувати протягом 2026 – 2027 років близько 600 тисяч осіб – орієнтовно 300 тисяч цього року і ще стільки ж наступного. Без додаткового призову Росія здатна лише утримувати нинішній масштаб війни та компенсувати втрати.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Запорізької області Росія тестує нову систему військкоматів, яка може стати підготовкою до посилення мобілізації. За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, аналоги військкоматів уже створюють у невеликих населених пунктах, де людей вербують на війну, а працівникам платять залежно від кількості укладених контрактів і поставлених на облік.