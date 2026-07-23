Влучні удари по скупченню росіян: у ГУР зачарували роботою артилеристів "Артану"

У ГУР показали роботу спецпідрозділу "Артан" на фронті, а саме те, як працює його артилерія. Кадри були зняті на Запорізькому напрямку.

На оприлюдненому відео видно, як розрахунок швидко готує зброю до пострілу та змінює позицію після відпрацювання.

Як працює артилерія "Артану" на фронті?

На кадрах великокаліберна артилерія спецпризначенців знищує ворожі FPV-розрахунки, бомбери та їхні злітно-посадкових майданчиків. Військові відпрацьовує удари по скупченнях окупантів.

У цьому випадку головна задача артилерії – не підпустити ворога близько та захистити наших штурмовиків.

Спецпризначенці за допомогою артилерії знищують ворога: дивіться відео

Нагадаємо, раніше у ГУР розповіли про унікальну операцію спецпідрозділу "Артан" на Запоріжжі. Наприкінці травня 2026 року розвідники знищили групу російських десантників "ВДВ", які намагалися непомітно зайти до Степногірська на Запоріжжі. Окупантів заманили у заздалегідь підготовлену пастку, після чого ліквідували. Українські військові втрат не зазнали.

Зауважимо, що українські воїни продовжують регулярно знищувати ворога не лише на землі, але й у небі. Так, стало відомо, що український винищувач F-16 уперше збив російський літак у повітряному бою.

Також нещодавно українські військові завдали удару по аеродрому "Халіно" в Курській області. За даними Генштабу, бійці бригади "Чорний ліс" уразили російський винищувач МіГ-29 і зенітний комплекс "Панцир-С1".