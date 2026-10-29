Мобілізований росіянин допоміг ліквідувати командний пункт з боєприпасами

Сили оборони України уразили командний пункт та польові склади боєприпасів загарбників поблизу Мангуша на Донеччині. Координати злив мобілізований у 2022 році росіянин.

Як повідомив "Атеш", окупант вийшов на зв'язок із партизанським рухом через систематичні знущання з боку командування.

Допомога від окупанта

Завдяки даним від інформатора вдалося розкрити цілий вузловий район окупантів. Крім командного пункту, там розміщувалися польові склади з боєприпасами та ворожі пускові установки.

Позиції противника на Донеччині / "Атеш"

Координати цілей партизани оперативно передали Силам оборони України.

Як стверджують в "Атеш", точні удари призвели до знищення штабу та техніки, а також спричинили повний зрив зв'язку, паралізацію управління та придушення вогневого потенціалу ворога на цій ділянці.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, раніше Сили оборони ліквідували тиловий пункт російської армії біля Донецька. Тоді координати ворожих офіцерів також передав мобілізований окупант через приниження та погрози керівництва.