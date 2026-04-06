У Мурманську військовий підпалив літак і три всюдиходи: яка причина
- 20-річний російський контрактник підпалив військову техніку, зокрема літак і три всюдиходи, завдавши збитків на 2,5 мільйона рублів, після того, як шахраї обманули його на 350 тисяч рублів і змусили підпалити техніку.
- Контрактника визнали винним у тероризмі та засудили до 15 років позбавлення волі, враховуючи його молодий вік, каяття і співробітництво зі слідством.
У Мурманській області винесли вирок 20-річному російському контрактнику. Росіянин спалив військову техніку на суму у 2,5 мільйона рублів.
Про це пише російське опозиційне видання ASTRA.
Чому росіянин у Мурманську спалив літак та всюдиходи?
У Північному флотському військовому суді зазначили, що у травні 2025 року росіянину зателефонували шахраї, яким він переказав 350 тисяч рублів. Після цього невідомі повідомили, що він є спонсором тероризму, оскільки гроші були нібито переведені на рахунки українських формувань. Для запобігання негативним наслідкам шахраї запропонували йому підпалити військову техніку.
14 травня 2025 року військовий розлив горючу суміш у люки трьох броньованих всюдиходів та підпалив один із них. Наступного дня він пробрався на військовий аеродром, де підпалив літак, а потім утік.
Внаслідок збитків Міноборони оцінили у понад 2,5 мільйона рублів.
Російського контрактника визнали винним у тероризмі та засудили до 15 років позбавлення волі з відбуванням перших 4 років у в'язниці, а частини терміну, що залишилася, – у виправній колонії суворого режиму.
Суд узяв до уваги молодий вік підсудного, «усвідомлення ним своєї провини та каяття у скоєному, співробітництво зі слідством, часткову оплату вартості пошкодженого майна, позитивні характеристики за місцем проживання, навчання та проходження військової служби», але також той факт, що він скоїв злочин у період мобілізації.
Які ще втрати мав ворог у техніці останнім часом?
У Криму 3 квітня розбився російський винищувач Су-30 під час навчального польоту без боєкомплекту на борту. Екіпаж катапультувався і був евакуйований.
Увечері 31 березня Росія втратила літак Ан-26, який здійснював плановий переліт над окупованим Кримом. 29 осіб, які перебували на борту – екіпаж та пасажири – загинули.