Росія продовжує нести колосальні втрати під час своєї збройної агресії проти України. Нещодавно окупанти зазнали найбільших втрат за добу з 24 лютого 2022 року.

Про це йдеться у звіті британської військової розвідки. Документ вони опублікували у власних соцмережах.

Що відомо про російські втрати?

За даними аналітиків, протягом 27 вересня 2026 року військові країни-агресорки втратили 2090 солдатів вбитими та пораненими.

Це найвищий добовий показник за весь час російсько-української війни,

– підкреслили у британській розвідці.

Вони зазначили, що це лише четвертий випадок з 24 лютого 2022 року, коли російська армія втратила понад 2000 осіб за добу. Попередні рекорди зафіксували ще у 2024 році.

Експерти наголосили, що рівень російських втрат залишається стабільно високим ще з літа 2026 року. Причина криється в ірраціональному прагненні Кремля наступати в районі "поясу фортець" на Донеччині, зокрема поблизу Добропілля.

Британська розвідка додала, що 19 вересня військові країни-агресорки також зазнали великих втрат – 1960 осіб вбитими та пораненими. Це п'ятий найвищий показник з початку повномасштабного вторгнення.

Зазначимо, що за повідомленнями Генштабу ЗСУ, росіяни за минулу добу втратили 1470 військовослужбовців. Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 533 970 осіб.