Понад 1000 окупантів та 113 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 29 січня

Росія продовжує зазнавати втрат у повномасштабній війні. Так, лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1070 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають вже 383 180 особового складу. Однак варто наголосити, що ці дані є неточними, адже підрахувати кількість ліквідованих окупантів в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Актуальні дані про втрати ворога

Станом на 29 січня втрати так званої "другої армії світу" сягають:

особового складу – близько 383 180 (+1070) осіб,

танків – 6 290 (+10),

бойових броньованих машин – 11 696 (+25),

артилерійських систем – 9 113 (+16),

РСЗВ – 972 (+0),

засоби ППО – 660 (+0),

літаків – 331 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7049 (+8),

крилаті ракети – 1 846 (+1),

кораблі /катери – 23 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 149 (+46),

спеціальна техніка – 1 443 (+7).



Втрати Росії станом на 29 січня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Українські захисники нищать ворога на Таврійському напрямку

Найбільше бойових зіткнень відбувається на Таврійському напрямку, а отже і російські втрати там відповідно також найбільші. Як повідомили в ОСУВ "Таврія", лише протягом минулої доби у цій зоні відповідальності Сили оборони ліквідували 567 окупантів.

Окрім того, ворог втратив 37 одиниць техніки:

4 танки,

12 ББМ,

19 автомобілів,

2 одиниці спеціальної техніки.

Також українські сили оборони знищили 1 склад боєприпасів ворога. Також ЗСУ знищили або нейтралізували 207 БпЛА різних типів.