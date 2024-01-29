Понад 1000 окупантів та 113 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 29 січня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія продовжує зазнавати втрат у повномасштабній війні. Так, лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1070 окупантів.
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають вже 383 180 особового складу. Однак варто наголосити, що ці дані є неточними, адже підрахувати кількість ліквідованих окупантів в умовах активних бойових дій дуже складно.
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Актуальні дані про втрати ворога
Станом на 29 січня втрати так званої "другої армії світу" сягають:
- особового складу – близько 383 180 (+1070) осіб,
- танків – 6 290 (+10),
- бойових броньованих машин – 11 696 (+25),
- артилерійських систем – 9 113 (+16),
- РСЗВ – 972 (+0),
- засоби ППО – 660 (+0),
- літаків – 331 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7049 (+8),
- крилаті ракети – 1 846 (+1),
- кораблі /катери – 23 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 149 (+46),
- спеціальна техніка – 1 443 (+7).
Втрати Росії станом на 29 січня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Українські захисники нищать ворога на Таврійському напрямку
Найбільше бойових зіткнень відбувається на Таврійському напрямку, а отже і російські втрати там відповідно також найбільші. Як повідомили в ОСУВ "Таврія", лише протягом минулої доби у цій зоні відповідальності Сили оборони ліквідували 567 окупантів.
Окрім того, ворог втратив 37 одиниць техніки:
- 4 танки,
- 12 ББМ,
- 19 автомобілів,
- 2 одиниці спеціальної техніки.
Також українські сили оборони знищили 1 склад боєприпасів ворога. Також ЗСУ знищили або нейтралізували 207 БпЛА різних типів.