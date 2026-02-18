Сотні окупантів ліквідували, багато зброї та техніки знищили: втрати ворога на 18 лютого
Україна продовжує завдавати відчутних втрат російській армії, відбиваючи ворожі атаки та атакуючи їхні позиції. Лиша за минулу добу ліквідували 740 окупантів.
Орієнтовні загальні втрати противника становлять 1 256 080. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Які втрати Росії на 18 лютого?
З початку повномасштабного вторгення Росія втратила:
- особового складу – близько 1 256 080(+740);
- танків – 11 681 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 051 (+6);
- артилерійських систем – 37 363 (+40);
- РСЗВ – 1 648 (+0);
- засобів ППО – 1 302 (+1);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 137 924 (+1851);
- крилатих ракет – 4 314 (+26);
- кораблів/катерів – 29 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 78 919 (+194);
- спеціальної техніки – 4 072 (+1).
Втрати Росії на 17 лютого 2026 / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, на Заході відзначають високу ефективність застосування Україною дронів на фронті. На окремих ділянках втрати ворога нібито у 25 разів перевищують втрати ЗСУ. На думку військових експертів, результативності сприяють погодні умови.
Яка ситуація на фронті?
New York Post з посиланням на представників американської та української розвідки повідомляло, що на тлі блокування терміналів Starlink втрати ворожої армії в особовому складі досягли найвищого рівня.
До речі, на Олександрівському напрямку ворог прагне вийти до населеного пункту Тернувате. При цьому окупанти абсолютно не рахують власних втрат, яких зазнають під час боїв з нашими захисниками.
За даними AFP, ЗСУ повернули 201 квадратний кілометр території лише з 11 по 15 лютого. Такі успіхи стали найбільшим просуванням наших сил за останні два з половиною роки повномасштабної війни.