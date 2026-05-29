"Мінус" склад боєприпасів, РЛС та інші об'єкти: ЗСУ завдали серйозних втрат окупантам

Сили оборони України у ніч проти 28 травня завдали ударів по позиціях російського війська. На тимчасово окупованих територіях уражено радіолокаційну станцію та склади із забезпеченням ворога.

Також під прицілом були пункти управління противника. Про це проінформував Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії після ударів СОУ?

У Генштабі повідомили, що вночі 28 травня Сили оборони завдали удару по російській РЛС "СТ-68". Станція виявлення повітряних цілей розташовувалась у Феодосії, що в окупованому Криму.

РЛС "СТ-68" призначена для виявлення, супроводу та передачі координат повітряних цілей у системі протиповітряної оборони противника,

– пояснили військові.

Також захисники атакували ворожі пункти управління безпілотниками у районах Калинового та Новогродівки на Донеччині.

До того ж під удари потрапили склади матеріально-технічних засобів та склад боєприпасів противника. Ураження зафіксували біля Маріуполя, Новоселівки Другої та Бугаса, а також у районі Грабового на Донеччині.

У Генштабі уточнили, що напередодні Сили оборони вгатили по пункту управління одного з підрозділів росіян у районі Парасковіївки, Донеччина. У результаті успішного удару об'єкт було знищено, як і 18 окупантів, свідчать попередні дані.

До слова, українські військові за допомогою дронів завдали удару по пункту дислокації окупантів біля Безіменного на ТОТ Донеччині. Під атакою був пункт тимчасової дислокації 9-ї окремої мотострілецької бригади Росії.

Ворог продовжує маскувати військові об'єкти під цивільні. Цього разу росіяни облаштували свою базу на території колишнього дитячого табору "Зіронька" на узбережжі Азовського моря.