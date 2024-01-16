Понад 1100 окупантів, понад 20 танків, РСЗВ та ППО: величезні втрати ворога 16 січня
16 січня 2024, 07:43Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія не припиняє спроб захопити Україну, проте зазнає тільки втрат в особовому складі та техніці. Адже ЗСУ активно працюють над тим, щоб мінуснути ворога.
Тільки за останню добу окупанти втратили на війні в Україні 1100 одиниць особового складу. З 24 лютого 2022 року – 372 090 солдатів.
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Яких втрат зазнав ворог
- особового складу – орієнтовно 372 090 (+1110);
- танків – 6 113 (+24);
- бойових броньованих машин – 11 358 (+36);
- артилерійських систем – 8 801 (+30);
- РСЗВ – 961 (+3);
- засоби ППО – 653 (+3);
- літаків – 331 (+2);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6877 (+12);
- крилаті ракети – 1816 (+1);
- кораблі /катери – 23 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11731 (+33);
- спеціальна техніка – 1365 (+9).
Втрати ворога 16 січня 2024 року
ЗСУ знищили російський А-50: основне
- Ввечері 14 січня ЗСУ знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який росіяни використовували для патрулювання над Азовським морем, щоб ефективно відстежувати повітряні засоби.
- Окупанти самовпевнено говорили, що нібито їхній А-50 може спостерігати за майже всією територією України. Очевидно, що вже не може.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив знищення літака. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що це росіянам за атаку по багатоповерхівці у Дніпрі (її роковини були 14 січня). Натомість у Росії нібито "не знають" про знищення А-50. Адже Пєсков закликав звертатись до міноборони Росії, а там традиційно мовчать.
- За даними журналістів вартість одного такого повітряного судна оцінюють від 330 до 500 мільйонів доларів залежно від рівня модернізації.
- У Росії таких літаків було всього 9. Після атаки Кирило Буданов підтвердив, що залишилось 8. Детальніше про це – читайте тут.