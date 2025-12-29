Російська армія наступає на фронті попри те, що її втрати щодна дуже зростають. Ворожі війська з початку вторгнення втратили вже близько 1 204 690 солдатів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога на фронті за добу?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 204 690 (+1 180) осіб;
- танків – 11 472 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 837 (+6);
- артилерійських систем – 35 570 (+13);
- РСЗВ – 1 581 (+0);
- засобів ППО – 1 264 (+0);
- літаків – 434 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 96 532 (+305);
- крилатих ракет – 4 136 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 71 891 (+113);
- спеціальної техніки – 4 030 (+1).
Втрати ворога на 29 грудня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Якими були втрати росіян останнім часом?