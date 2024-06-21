У Росії визнали, що втрати у війні з Україною зросли: які регіони не шкодує Кремль

Група "Інформаційного спротиву" продовжує фіксувати імена російських солдатів, яких у самій Росії визнали вбитими чи публічно поховали. У червні середня кількість убитих, яку показують у Росії, дещо збільшилася.

Станом на 17 червня у списку 58 208 осіб, за якими є повні дані. Ще близько 400 точно мертві й визнані такими в Росії, але є якісь технічні різночитання.

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У червні кількість визнаних загиблих на війні зросла

У червні середня кількість убитих, яку показують у Росії, трохи збільшилася. В період з 3 по 17 червня вона становила 116 осіб на добу. Раніше в середньому це число становило близько 100 осіб.

Якісь далекосяжні висновки (більше гине чи більше показують) на підставі цих даних я поки не робив би. У цілому нині – це відображення інтенсивності боїв у квітні-травні на всіх ділянках фронту. Через півтора місяця після початку російської активності на півночі Харківської області ми поки що не можемо говорити про якесь серйозне зростання громадських втрат серед мешканців Північно-Західного федерального округу Росії.

Москвичів досі бережуть: про що говорить статистика втрат за регіонами

Поки що основні втрати Росії – жителі Центрального федерального округу та інших регіонів. Поясненням може бути те, що частини номінально Ленінградського військового округу, які оперують на цій ділянці, укомплектовані мобілізованими та найманцями звідусіль.

В абсолютних цифрах серед лідерів із втрат – без особливих змін:

Краснодарський край – 2 821;

Башкортостан – 2 159;

Свердловська область – 2 073;

Татарстан – 1 990;

Челябінська область – 1 699;

Пермський край – 1 632;

Самарська область – 1 513;

Бурятія – 1 354;

Московська область – 1 333;

Іркутська область – 1 301.

Якщо виключити у втратах Краснодарського краю "вагнерівців", яких набирали звідусіль, найбільші втрати в абсолютних цифрах зазнає Башкирія. Все те ж питання – заради чого?

Якщо дивитися на відносні цифри (кількість убитих на 10 тисяч чоловіків працездатного віку), то лідери такі:

Тіва - 60;

Сахалін – 48;

Бурятія - 48;

Чукотка – 47;

Республіка Алтай – 44;

Забайкалля – 38;

Ненецький АТ – 36;

Магаданська область - 31;

Псковська область – 30;

Північна Осетія – 29.

Для порівняння:

Москва – 2;

Санкт-Петербург – 4;

Московська область – 5;

Інгушетія – 6;

Кабардино-Балкарія – 6;

Чечня – 7;

Тульська область - 7.

До слова, днями була новина, що Росія перекинула з військових баз із прикордонних із Фінляндією регіонів до 80% техніки. Так чи інакше, Україна зараз – основний гарант безпеки Скандинавських та Балтійських країн.