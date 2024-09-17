Ліквідували або поранили 600 тисяч окупантів: у WSJ назвали ймовірні втрати Росії та України

З 24 лютого 2022 року Україна та Росія зазнали чималих втрат особового складу. Так, окупанти мають близько 600 тисяч вбитими й пораненими, а Україна – близько 480 тисяч.

Такі дані наводить The Wall Street Journal у новому матеріалі. Однак у ЗМІ додають, що визначити точну кількість загиблих і поранених дуже складно, адже Росія та Україна офіційно не оприлюднюють свої втрати.

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У WSJ оприлюднили статистику втрат Росії та України

У ЗМІ пишуть, що за понад 2 роки повномасштабної війни з обох боків було вбито та поранено близько 1 мільйона осіб. Оскільки Україна та Росія не оприлюднюють офіційні дані, то журналісти навели приблизні статистичні дані.

Посилаючись на конфіденційні оцінки, близько 80 тисяч українських військових загинули на війні, ще близько 400 тисяч – отримали поранення різного ступеня.

Що стосується російських втрат у війні, то журналісти стверджують про 200 тисяч загиблих та 400 тисяч поранених.

Крім того, війна вплинула на населення України загалом, адже щонайменше 10 мільйонів громадян опинилися в окупації або виїхали з країни. У WSJ, посилаючись на дані ООН, пишуть, що від початку повномасштабної війни понад 6 мільйонів українців виїхали з країни, а Росія захопила чимало територій. Відтак, за приблизними підрахунками, населення України могло скоротитися до близько 25 – 27 мільйонів осіб.

У ЗМІ пригадали слова Володимира Зеленського, коли на пресконференції до річниці російського вторгнення він заявив, що на війні загинуло 31 тисяча українських військових. WSJ назвав цю цифру "заниженою".

Журналісти західного ЗМІ додають, що Україна відмовляється мобілізувати чоловіків до 25 років, оскільки більшість з цих людей не має дітей. Якщо цю категорію осіб також призиватимуть, то, за оцінкою демографів, населення країни буде зменшуватися ще швидше.

Однак населення Росії також скорочується. Так, від початку вторгнення з території країни-агресорки виїхало щонайменше 600 тисяч молодих громадян. У довгостроковій перспективі населення Росії також скорочуватиметься, але поки що масштаби оцінити складніше.

Що стосується жертв серед цивільного населення, то ця кількість залишається невідомою. За оцінками неурядової організації Human Rights Watch, лише у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення могло загинути близько 8000 мирних громадян України.