Новий рекорд: бійці Сил безпілотних систем за 12 годин уразили 3 російських ЗРК "Бук"

Українські військові продовжують завдавати противнику непоправних втрат. Цього разу постраждала російська ППО – зенітні ракетні комплекси "Бук".

Техніку вразили в Луганській і Курській областях, передає 24 Канал. Про це 7 квітня повідомили в Силах безпілотних систем ЗСУ, зокрема в 413-му окремому батальйоні "Рейд" і 412-му окремому полку Nemesis.

Дивіться також "Виносьте барана": ГУР показало успішний штурм спецпризначенців у лісі на Харківщині

"ППОцид" на Курщині

Оператори батальйону "Рейд" у взаємодії зі зведеним загоном БПС "Джміль" 78-го окремого десантно-штурмового полку впродовж 12 годин виявили та уразили 3 російські комплекси "Бук" в районі Курської області.

"Бук-М2" противник замаскував у лісосмузі, але точні удари українських FPV-дронів призвели до детонації ракет і знищення пускозаряджальної установки.

Оператори "Рейду" вразили 2 пускові установки "Бук-М3", пошкодивши їхні радари.

Військові зазначають, що радар – ключовий елемент ЗРК, призначений для "підсвічування" повітряних цілей та наведення ракет. Його знищення підриває бойові спроможності зброї.

Бійці показали ураження ворожого ППО: дивіться відео

Довідка: "Бук-М3" – сучасний мобільний зенітно-ракетний комплекс Росії, один із ключових елементів її ППО. Він здатний знищувати повітряні цілі на висотах до 35 кілометрів і супроводжувати їх на відстані до 70 кілометрів. Вартість повного комплексу складає близько 45 мільйонів доларів.

Що сталося? Ворог і досі намагається зрозуміти, як це можливо... Але ми вже зробили неможливе. Це не просто успіх – це знак: ППО ворога не врятує його,

– написали в 413-му ОББС.

"Полювання" на Луганщині

У Луганській області полк Nemesis зафіксував роботу російського "Бук-М3". Розвідка прослідкувала за маршрутом його пересування, визначила позицію й спільно з іншими підрозділами Сил оборони уразила вороже ППО.

Захисники уразили "Бук-М3": дивіться відео

412-й окремий полк безпілотних систем системно випалює російські комплекси ППО по всій лінії фронту. Десятки знищених "Торів", "Стріл", "Букiв" – результат точного планування, координації та рішучості,

– заявили військові.

Нагадаємо, нещодавно 44-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола показала знищення російських гаубиць Мста-Б і Д-30, а також особового складу противника.