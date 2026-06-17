Понад 1000 окупантів і гора розтрощеної техніки: втрати Росії у війні
Ворожі війська стикаються з нечуваним опором з боку Сил оборони й зазнають разючих втрат. Ситуацію противника дедалі більше ускладнюють ефективні удари по логістиці й тиловим об'єктам.
Про нову партію ліквідованих окупантів та їхню знищену техніку розповіли в Генштабі ЗСУ.
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Які втрати Росії?
Від початку повномасштабної війни проти України Росія зазнала значних втрат у живій силі та озброєнні. Станом на 17 червня 2026 року втрати окупаційних військ становлять:
- особового складу – близько 1 386 680 (+1 260) осіб;
- танків – 12 033 (+7);
- бойових броньованих машин – 24 775 (+7);
- артилерійських систем – 44 169 (+51);
- РСЗВ – 1 874 (+2);
- засобів ППО – 1 427 (+0);
- літаків – 436 (+0);
- гелікоптерів – 353 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 355 593 (+2 052);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 677 (+10);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 107 994 (+486);
- спеціальної техніки – 4 303 (+3);
- крилатих ракет – 4 783 (+0).
Втрати ворога на 17 червня / Генштаб
До речі, на початку повномасштабної війни країна-агресорка значною мірою покладалася на свою чисельну перевагу та розвинений оборонно-промисловий комплекс. Однак на п'ятому році бойових дій ці ресурси дедалі менше забезпечують колишню перевагу. Попри великі фінансові виплати за контрактну службу, зацікавленість у вступі до російської армії помітно знижується.
За даними CNN з посиланням на експертні оцінки, у першому кварталі 2026 року темпи набору новобранців скоротилися приблизно на 20% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Фахівці припускають, що ця тенденція може зберегтися і надалі.