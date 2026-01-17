Укр Рус
24 Канал Новини України Понад 1100 ліквідованих окупантів та сотні одиниць озброєння: втрати Росії на 17 січня
17 січня, 06:47
2

Понад 1100 ліквідованих окупантів та сотні одиниць озброєння: втрати Росії на 17 січня

Дарія Черниш
Основні тези
  • За даними Генштабу ЗСУ, 16 січня було ліквідовано 1 130 російських військових.
  • Загальні втрати Росії включають 1 225 590 особового складу та 11 566 танків з початку вторгнення.

Росія не зупиняє атаки на фронті попри значні втрати серед особового складу та техніки. Лише минулої доби, 16 січня, Силам оборони вдалось ліквідувати ще 1 130 російських військових.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії на війні?

Від початку повномасштабного вторгнення орієнтовні втрати росіян на війні становлять:

  • особового складу – близько 1 225 590 (+1 130) осіб;
  • танків – 11 566 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23 914 (+6);
  • артилерійських систем – 36 261 (+31);
  • РСЗВ – 1 615 (+1);
  • засобів ППО – 1 278 (+1);
  • літаків – 434 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 108 605 (+721);
  • крилатих ракет – 4 136 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 74 601 (+115);
  • спеціальної техніки – 4 044 (+0).

Втрати Росії на 17 січня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нещодавні успіхи Сил оборони