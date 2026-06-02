Мінус 1440 окупантів, 3 танки та ППО: втрати ворога на 2 червня

Україна продовжує боронити свою територію від російських окупантів. Щодня втрати ворога зростають, що суттєво послаблює його бойовий і наступальний потенціал.

Про актуальні втрати Росії на 2 червня повідомили у Генштабі.

Які втрати Росії на війні станом на 2 червня?

За даними Генштабу, загальні втрати окупаційної армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році становлять:

особового складу – близько 1 366 910 (+1440) осіб;

танків – 11 969 (+3);

бойових броньованих машин – 24 666 (+7);

артилерійських систем – 43 112 (+75);

РСЗВ – 1 821 (+1);

засобів ППО – 1 400 (+1);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 323 762 (+1583);

наземних робототехнічних комплексів – 1 542 (+14;

кораблів та катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 102 138 (+517);

спеціальної техніки – 4 241 (+2);

крилатих ракет – 4 693 (+0).



Втрати ворога на 2 червня / Інфографіка Генштабу

Значні втрати ворога за останній час

У тимчасово окупованому Криму 28 травня було атаковано місце дислокації 126-ї окремої бригади Чорноморського флоту Росії у селі Перевальне. За даними російських пропагандистських медіа, удару завдали двома ракетами та двома реактивними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали казарми та їдальня військової частини, після чого на території спалахнула пожежа. Повідомляється про 15 загиблих окупантів і ще 26 поранених.

Крім того, у ніч на 1 червня безпілотники атакували російське судно "Леонід Пестриков" у порту тимчасово окупованого Бердянська. Відомо, що корабель із військовим вантажем перебував біля причалу №3. Один із дронів влучив у рубку судна. Попередньо, атака сталася під час розвантаження корабля, який використовувався для забезпечення російських окупаційних військ.