Ліквідовано понад 1100 окупантів, багато техніки і зброї: втрати Росії на 22 квітня
- Станом на 22 квітня 2026 року Росія втратила близько 1 321 450 осіб особового складу, зокрема 1 140 за останню добу.
- Знищено ще один танк, іншу техніку та озброєння.
Російська армія продовжує повномасштабну війну проти України. Водночас українські Сили оборони щодня ліквідують значну кількість окупантів.
Про втрати ворожої армії за минулу повідомив Генштаб ЗСУ.
Які втрати російської армії?
У Генштабі проінформували, що з початку повномасштабного вторгнення станом на 22 квітня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 321 450 (+1 140) осіб;
- танків – 11 885 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 436 (+7);
- артилерійських систем – 40 516 (+38);
- РСЗВ – 1 749 (+0);
- засоби ППО – 1 350 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 251 489 (+1 026);
- крилатих ракет – 4 549 (+0);
- кораблів / катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 90 925 (+162);
- спеціальної техніки – 4 132 (+0).
Нещодавні успішні атаки Сил оборони
СБУ вгатила по нафтостанції "Самара". Об'єкт формує сорт найти для експорту – Urals. Безпілотники пошкодили п'ять резервуарів. Внаслідок атаки там виникла пожежа.
Росія втратила можливість повністю покривати втрати на фронті. Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман розповів 24 Каналу, що окупанти планують залучити до 100 тисяч ув'язнених і ще до 25 тисяч іноземців. Але 9 із 10 російських солдатів гине на фронті, а "в того одного є шанс залишитися живим і здатися у полон".
Днями Сили оборони уразили НПЗ у Краснодарському краї та нафтобазу у Криму. Також під прицілом були склади боєприпасів і дронів, а ще командно-спостережні пункти на Донеччині та в Бєлгородській області.