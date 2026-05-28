Мінус понад тисяча окупантів і купа розтрощеної техніки: які втрати Росії на 28 травня
Ворожа армія, попри гучні заяви вищого військово-політичного керівництва й пропагандистів, стикається зі значними проблеми на фронті. Про це свідчать зокрема й цілодобові сотні, а то й тисячі ліквідованих окупантів та їхньої техніки.
Про втрати країни-агресорки станом на 28 травня розповіли в офіційному зведенні Генштабу.
Які втрати Росії?
За даними Генштабу, загальні втрати окупаційної армії від початку агресії на Україну у 2022 році становлять:
- особового складу – близько 1 260 110 (+1 160) осіб;
- танків – 11 956 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 625 (+7);
- артилерійських систем – 42 832 (+42);
- РСЗВ – 1 806 (+1);
- засобів ППО – 1 397 (+0);
- літаків – 436 (+0);
- гелікоптерів – 353 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 314 902 (+1 560);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 492 (+7);
- крилатих ракет – 4 687 (+0);
- кораблів та катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 99 906 (+261);
- спеціальної техніки – 4 227 (+3).
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу
До речі, голова британської розвідки GCHQ Енн Кіст-Батлер уперше за час повномасштабної війни заявила, що Росія не дорахувалася майже пів мільйона військових, а Володимир Путін, за її словами, поступово втрачає позиції на фронті.
Країна-агресорка поступово посилює мобілізацію: що про це свідчить?
У Росії громадянам під час викликів до військкоматів нібито для "уточнення даних" вручають мобілізаційні приписи з інструкціями на випадок оголошення мобілізації.
За словами військового експерта Романа Світана, Кремль планує підготувати близько 150 тисяч військових навесні та ще стільки ж восени, залежно від можливостей навчання особового складу.
Додатково, Путін підписав закон про списання прострочених кредитів до 10 мільйонів рублів для контрактників, що стало одним зі способів заохочення росіян до участі у війні через державні пільги.