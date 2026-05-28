Мінус понад тисяча окупантів і купа розтрощеної техніки: які втрати Росії на 28 травня

Ворожа армія, попри гучні заяви вищого військово-політичного керівництва й пропагандистів, стикається зі значними проблеми на фронті. Про це свідчать зокрема й цілодобові сотні, а то й тисячі ліквідованих окупантів та їхньої техніки.

Про втрати країни-агресорки станом на 28 травня розповіли в офіційному зведенні Генштабу.

Які втрати Росії?

За даними Генштабу, загальні втрати окупаційної армії від початку агресії на Україну у 2022 році становлять:

особового складу – близько 1 260 110 (+1 160) осіб;

танків – 11 956 (+1);

бойових броньованих машин – 24 625 (+7);

артилерійських систем – 42 832 (+42);

РСЗВ – 1 806 (+1);

засобів ППО – 1 397 (+0);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 314 902 (+1 560);

наземних робототехнічних комплексів – 1 492 (+7);

крилатих ракет – 4 687 (+0);

кораблів та катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 99 906 (+261);

спеціальної техніки – 4 227 (+3).



Втрати ворога / Інфографіка Генштабу

До речі, голова британської розвідки GCHQ Енн Кіст-Батлер уперше за час повномасштабної війни заявила, що Росія не дорахувалася майже пів мільйона військових, а Володимир Путін, за її словами, поступово втрачає позиції на фронті.

Країна-агресорка поступово посилює мобілізацію: що про це свідчить?

У Росії громадянам під час викликів до військкоматів нібито для "уточнення даних" вручають мобілізаційні приписи з інструкціями на випадок оголошення мобілізації.

За словами військового експерта Романа Світана, Кремль планує підготувати близько 150 тисяч військових навесні та ще стільки ж восени, залежно від можливостей навчання особового складу.

Додатково, Путін підписав закон про списання прострочених кредитів до 10 мільйонів рублів для контрактників, що стало одним зі способів заохочення росіян до участі у війні через державні пільги.