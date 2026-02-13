Під ударом військовий аеродром і не лише: ЗСУ рознесли низку об'єктів росіян на ТОТ
- Українські дрони вдарили по складу боєприпасів, підстанції, аеродрому та дата-центру ворога на тимчасово окупованих територіях.
- Системні удари порушують управління та логістику російських підрозділів, знижуючи їхні бойові спроможності.
Сили оборони України успішно вдарили дронами по військових об'єктах російських військ. Уражено склад боєприпасів, підстанція, аеродром та дата-центр на тимчасово окупанованих територіях.
Про це повідомили Сили безпілотних систем ЗСУ.
Що відомо про нові удари по об'єктах росіян?
За даними СБС ЗСУ, 11 лютого українські дрони прилетіли в район селища Розівка на Запоріжжі. Там оператори підрозділу "Кайрос" 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" вгатили по складу боєприпасів противника.
Наступного дня БпЛА операторів 1-го окремого центру СБС влучили по електричній підстанції "Кірова" в окупованому Луганську. Також успішного удару завдали по військовому аеродрому "Гвардійський" в Криму та дата-центру у Приморську.
Кадри успішних атак на ворожі цілі: дивіться відео
Системні удари по такій інфраструктурі порушують управління та логістику підрозділів, знижуючи спроможності армії Росії підтримувати бойові дії,
– наголосили в СБС ЗСУ.
Військові уточнили, що наразі з'ясовуються деталі щодо наслідків атак.
Яких втрат зазнає Росія на війні?
Міністр оборони України Федоров повідомив, що у грудні 2025 року російська армія мала рекордні втрати – 35 тисяч ліквідованих і тяжко поранених. Він також оголосив про намір збільшити щомісячні втрати Росії до 50 тисяч.
За даними Генштабу ЗСУ, 13 лютого українські військові знищили близько 800 російських військових, 41 артилерійську систему та 1 РСЗВ.
Також відомо, що Сили оборони били ракетами FP-5 "Фламінго" по одному з найбільших арсеналів ГРАУ в Росії.