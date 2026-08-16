Один з найкривавіших місяців для армії Путіна: NYP приголомшив втратами Росії в Україні

Останні тижні на фронті обернулися для окупаційної армії справжньою катастрофою. У липні Росія зазнала одних із найбільших втрат за весь час війни в Україні.

Про це повідомляє видання The New York Post із посиланням на Міністерство оборони України.

Що відомо про рекордні втрати Росії у липні?

Минулого місяця російська армія втратила на полі бою 42 860 військових. Ця цифра включає і загиблих, і поранених. Це найбільші місячні втрати Росії із січня 2025 року та четвертий найкривавіший місяць від початку повномасштабної війни у 2022 році.

Загальна кількість російських втрат, за наведеними оцінками, наближається до 1,5 мільйона.

Водночас проблеми з набором військових стають дедалі серйознішою перешкодою для російського диктатора Володимира Путіна.

На думку експертів, якщо Росії почне бракувати солдатів, Путін може бути змушений перейти до мирних переговорів.

Останніми місяцями Путін дедалі активніше намагається залучати росіян до війни, використовуючи, зокрема, неправдиві обіцянки "спокійної служби". Також Росія вербує громадян африканських країн за подібними оманливими схемами.

За української розвідки, Росія готується залучити від 30 до 50 тисяч північнокорейських військових.

На тлі катастрофічних втрат Росії українським військовим вдалося звільнити 745 квадратних кілометрів території на південному напрямку, повернувши під контроль 26 населених пунктів уздовж лінії фронту.

Українські сили відтіснили російські війська більш ніж на 11 кілометрів на південному фронті, поблизу стику Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Цього вдалося досягти завдяки серії невеликих атак, які поступово послаблювали контроль Росії.