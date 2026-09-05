"Для Путіна люди – раби": військовий оцінив мобілізаційний ресурс Росії

Росія історично воює найдешевшим для себе ресурсом – солдатами, намагаючи за можливості вберегти техніку. Окупаційна армія зазнає величезних втрат, посилаючи дрібні групи у регулярні штруми. Однак російське командування це не зупиняє.

Командир 4-го батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко зазначив в етері 24 Каналу, що Росія сьогодні втрачає у штурмах більше сил, ніж здатна залучати.

Втрати ворога спричиняють не лише бої

Військовий запевнив, що тактика інфільтрації дрібними групами обходиться Росії значно дешевше за використання безпілотників чи техніки. Завдяки тривалій пропаганді російський диктатор Путін має постійний приплив людей, готових йти на смерть.

Для них назбирувати й відправляти фактично як на конвеєрі ці дрібні штурмові групи – це оптимальний спосіб, дешевше, ніж використання бронетехніки, дронів чи артилерії. Завжди ця імперія воювала виключно ресурсами, і першочергово для неї нічого не вартує умовний Ванюшка, який йде за московською пропагандою,

– наголосив Назаренко.

Мобілізація в Росії неминуча

Командир батальйону звернув увагу на те, що статистика Генерального штабу ЗСУ свідчить про безупинне знищення ворожих сил. Багато російських солдатів гинуть не лише у боях, а й від важких поранень, жахливого побуту та внутрішніх конфліктів.

Один з варіантів для диктатора – це оголошення мобілізації, а якщо точніше – її продовження. Адже Путін сприймає своїх громадян виключно як рабів та "дронове м'ясо",

– підкреслив Назаренко.

Про ситуацію на фронті: дивіться у відео

Наостанок Назаренко розповів про збір, який був відкритий на потреби бригади "Рубіж". Кошти будуть спрямовані на придбання РЕБ-системи для захисту наземних роботизованих комплексів, аби вберегти їх від ворожих FPV-дронів.

Зараз триває війна логістики в межах кілзони. Завдяки НРК українські бійці ризикують тільки технікою і не ризикують живою силою. Тому чим більше таких роботів і чим краще вони захищені системами РЕБ, тим менше шансів у російських дронів долітати до цілей. Долучитися до збору можна донатом, відсканувавши вказаний нижче QR-код.