Мінуснули понад 30 вояк: прикордонники показали, як вразили склади та бліндажі ворога

Прикордонники продовжують завдавати потужних ударів по ворожих силах. Зокрема, вони завдали удару по позиціях противника на Вовчанському напрямку.

Внаслідок операції знешкоджено понад 30 окупантів. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис МВС України.

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Прикордонники завдають потужних ударів противнику

Артилеристи бригади "Гарт" продовжують працювати на Вовчанському напрямку.

Цього разу бійці накрили окопні лінії, бліндажі, вогневі позиції окупантів разом із гранатометами АГС-17 та СПГ-9.

Також наші військові вразили склад з інженерним обладнанням і електрогенератором, місця зосередження особового складу. Вказується, що ліквідовано 34 російських вояки.

В дописі МВС також оприлюднили відео, де показали, як прикордонники завдають потужних ударів противнику.

Прикордонники вразили склади та бліндажі ворога: дивіться відео

Нагадаємо, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1730 російських загарбників. Також ЗСУ знищили 248 одиниць техніки й озброєння агресора. Подробиці про втрати ворожих сил станом на 5 січня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу.