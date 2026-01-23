Знищуємо від особового складу до НРК, – боєць "Шквалу" розповів про досягнення на фронті
- ЗСУ знищують особовий склад, засоби зв'язку, техніку і склади російської армії на фронті.
- Бійці "Шквалу" нещодавно уразили наземний роботизований комплекс і понтонну переправу ворога.
Головне досягнення ЗСУ на фронті – це насамперед ліквідація особового складу російської армії. Також наші захисники знищують засоби зв’язку ворога, зброю і так далі.
Інспектор прикордонної комендатури "Шквал" Артем Дрозд розповів 24 Каналу, що нещодавно уразили наземний роботизований комплекс ворога. Також понтонну переправу, техніку, знищуються ворожі склади.
Дивіться також Знищують 88% росіян ще до бою: як підрозділ "Оріон" створив роботизовану кілзону під Куп'янськом
"Найголовніше, що ми знищуємо – це особовий склад, який не тільки рухається в бік наших позицій, який перебуває на накопиченні. Знищуємо засоби зв'язку противника. Нещодавно уразили НРК, понтонну переправу, легкоброньовану, логістичну, легку автомобільну техніку, яка допомагає ворогу з логістикою, знищуємо їхні склади", – сказав він.
За його словами, наприклад, якась уражена антена може здаватися неважливою. Однак у такий спосіб російські загарбники не мають зв’язку, координації.
Якщо антена, наприклад, прикріплена десь на щоглі, яка забезпечує зв'язком розрахунок БпЛА противника, якщо ми вибили її, вони не мають зв'язку, координації, іноді не мають своїх очей в небі. Тоді нам набагато простіше живеться,
– пояснив боєць.
Зауважимо, що зараз триває важливий збір на РЕБи та БпЛА для прикордонної комендатури "Шквал". Долучитися можна за посиланням.
Як втрати ворога на фронті?
У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби Росія втратила понад 1 200 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 1 232 090 солдатів.
Речник 8-го корпусу ДШВ Збройних сил України Вадим Карп'як розповів, які жирні цілі вдалося ліквідувати на Північно-Слобожанському напрямку. Зокрема, одним із найпомітніших результатів стало ураження двох російських зенітно-ракетних комплексів "Бук" різних модифікацій. Разом вони коштували Росії близько 70 мільйонів доларів.