Втрати Росії у війні щонайменше втричі більші від українських, – Сирський

Просування росіян на фронті коштує неймовірних людських втрат. Вони у декілька разів перевищують українські.

Про це в інтерв'ю The Guardian розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Також він наголосив, що наступ ворога можна зупинити, навіть за умови, що його сили переважають.

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Втрати ворога та України

Сирський зазначив, що втрати Кремля втричі більші за українські, а на окремих напрямках "навіть більше". Військовий наголосив, що "їх кількість вбитих набагато більша".

У лютому Володимир Зеленський повідомив, що з 2022 року на війні загинула 31 тисяча українських військовослужбовців. Сирський відмовився розповідати актуальне число, вказавши, що втрати є "делікатними" і це тема, яку Москва може використати.

Для нас дуже важливо зберегти життя наших бійців. Ми не захищаємо руїни на смерть,

– сказав Сирський.

Головнокомандувач не хоче досягати цілей за будь-яку ціну або кинути своїх людей на "марні напади". Саме тому час від часу ЗСУ доводилося переходити на вигідніші позиції.