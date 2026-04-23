Ворог марнує колосальну кількість живої сили та техніки: втрати Росії на 23 квітня
Станом на 23 квітня 2026 року втрати російської армії у повномасштабній війні проти України перевищили 1,32 мільйона осіб. Лише за останню добу ліквідовано ще понад тисячу окупантів.
Також українські захисники знищили десятки одиниць техніки, включно з артилерією та бронемашинами. Про це повідомляє Генштаб.
Які втрати російської армії?
У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення станом на 23 квітня 2026 року Росія зазнала таких втрат:
- особового складу – близько 1 322 550 (+1 100) осіб;
- танків – 11 888 (+3); бойових броньованих машин – 24 441 (+5);
- артилерійських систем – 40 574 (+58);
- РСЗВ – 1 752 (+3);
- засобів ППО – 1 351 (+1);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 253 430 (+1 941);
- крилатих ракет – 4 549 (+0);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 91 127 (+202);
- спеціальної техніки – 4 134 (+2).
У Генштабі наголошують, що ці дані є орієнтовними та уточнюються в процесі бойових дій.
Втрати Росії станом на 23 квітня 2026 року / Фото Генштабу
Що відомо про ситуацію на фронті?
Начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов продовжує перебільшувати успіхи російської армії на фронті в Україні. За його словами, з початку 2026 року російські війська нібито захопили понад 1700 квадратних кілометрів і близько 80 населених пунктів. Водночас незалежні оцінки свідчать про значно скромніші результати – приблизно 381,5 квадратного кілометра та лише 13 населених пунктів.
Аналітики зазначають, що з березня російські сили фактично просунулися мінімально, а подекуди навіть втратили контроль над територіями. Зокрема, після 1 березня окупанти захопили лише два населені пункти та втратили майже 60 квадратних кілометрів.
Крім того, заяви про наближення до ключових міст, таких як Краматорськ і Слов’янськ, також не відповідають навіть оцінкам російських джерел. Не підтверджуються й твердження про контроль над значною частиною Лимана та Новопавлівки.
Максимальні територіальні здобутки Росії за цей період становлять близько 715 квадратних кілометрів, що значно менше заявленого. Також відсутні будь-які карти чи докази, які б підтверджували заяви російського командування. Аналітики вважають, що такі заяви можуть бути спробою приховати відсутність реальних успіхів під час весняно-літнього наступу. Попри активізацію бойових дій, російські війська не досягли стратегічних результатів.
Ба більше, темпи просування окупантів знизилися одразу на кількох напрямках – на сході, півночі та півдні України. Це пов’язують із суттєвими втратами особового складу та техніки.