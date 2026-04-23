23 квітня, 07:23
Ворог марнує колосальну кількість живої сили та техніки: втрати Росії на 23 квітня

Вероніка Соцкова
Основні тези
  • На 23 квітня 2026 року втрати російської армії перевищили 1,32 мільйона осіб, зокрема понад тисячу за останню добу.
  • Знищено значну кількість техніки, включно з артилерійськими системами (40 574 одиниць) та бойовими броньованими машинами (24 441 одиниця).

Станом на 23 квітня 2026 року втрати російської армії у повномасштабній війні проти України перевищили 1,32 мільйона осіб. Лише за останню добу ліквідовано ще понад тисячу окупантів.

Також українські захисники знищили десятки одиниць техніки, включно з артилерією та бронемашинами. Про це повідомляє Генштаб.

Які втрати російської армії?

У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення станом на 23 квітня 2026 року Росія зазнала таких втрат: 

  • особового складу – близько 1 322 550 (+1 100) осіб;
  • танків – 11 888 (+3); бойових броньованих машин – 24 441 (+5);
  • артилерійських систем – 40 574 (+58);
  • РСЗВ – 1 752 (+3);
  • засобів ППО – 1 351 (+1);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 253 430 (+1 941);
  • крилатих ракет – 4 549 (+0);
  • кораблів/катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 91 127 (+202);
  • спеціальної техніки – 4 134 (+2). 

У Генштабі наголошують, що ці дані є орієнтовними та уточнюються в процесі бойових дій.

Втрати Росії станом на 23 квітня 2026 року / Фото Генштабу

Що відомо про ситуацію на фронті?

  • Начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов продовжує перебільшувати успіхи російської армії на фронті в Україні. За його словами, з початку 2026 року російські війська нібито захопили понад 1700 квадратних кілометрів і близько 80 населених пунктів. Водночас незалежні оцінки свідчать про значно скромніші результати – приблизно 381,5 квадратного кілометра та лише 13 населених пунктів. 

  • Аналітики зазначають, що з березня російські сили фактично просунулися мінімально, а подекуди навіть втратили контроль над територіями. Зокрема, після 1 березня окупанти захопили лише два населені пункти та втратили майже 60 квадратних кілометрів.

  • Крім того, заяви про наближення до ключових міст, таких як Краматорськ і Слов’янськ, також не відповідають навіть оцінкам російських джерел. Не підтверджуються й твердження про контроль над значною частиною Лимана та Новопавлівки.

  • Максимальні територіальні здобутки Росії за цей період становлять близько 715 квадратних кілометрів, що значно менше заявленого. Також відсутні будь-які карти чи докази, які б підтверджували заяви російського командування. Аналітики вважають, що такі заяви можуть бути спробою приховати відсутність реальних успіхів під час весняно-літнього наступу. Попри активізацію бойових дій, російські війська не досягли стратегічних результатів.

  • Ба більше, темпи просування окупантів знизилися одразу на кількох напрямках – на сході, півночі та півдні України. Це пов’язують із суттєвими втратами особового складу та техніки.