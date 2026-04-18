Знищено понад 1000 окупантів, ліквідували ще сотні техніки: втрати ворога на 18 квітня

В Україні розпочалася та триває 1515 доба повномасштабної війни, яку розгорнула Росія. Російська армія продовжує зазнавати відчутних втрат серед особового складу та техніки.

Лише за минулу добу на фронті ліквідували 1080 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Що втратила Росія у війні?

Згідно з даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 18 квітня Росія вже втратила:

особового складу – близько 1 317 150 (+1080) осіб;

танків – 11 876 (+6);

бойових броньованих машин – 24 410 (+10);

артилерійських систем – 40 242 (+82);

РСЗВ – 1 743 (+4);

засоби ППО – 1 349 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 245 112 (+2104);

крилатих ракет – 4 549 (+0);

кораблів / катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 90 194 (+180);

спеціальної техніки – 4 129 (+0).



Втрати Росії на 18 квітня 2026 року / Інфографіка Генерального штабу ЗСУ

До слова, радник Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю для 24 Каналу розповідав, що попри втрати понад 250 бійців на кожен квадратний кілометр, для Росії така кількість нічого не означає, оскільки військових сприймають як витратний ресурс для досягнення тих чи інших цілей.

