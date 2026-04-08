Понад 1000 ліквідованих та багато техніки: втрати ворога на 8 квітня

Лише протягом минулої доби ворог втратив 1030 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення в Україні російські війська втратили:



Втрати окупантів на 8 квітня 2026 року / Інфографіка Генштабу

Нещодавно на Південно-Слобожанському напрямку українські сили уразили протитанковий ракетний комплекс "Фагот", а також електроскутер і мотоцикл, які ворог використовував для швидкого переміщення.

Раніше у тимчасово окупованому Маріуполі стався серйозний удар по місцях дислокації російських військ, там горіла техніка та вивозили поранених. Ймовірно, серед уражених об'єктів могли бути системи ППО.