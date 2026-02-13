Укр Рус
13 лютого, 09:58
3

Шокуючі цифри: Федоров назвав рекордні втрати окупантів за грудень

Тетяна Бабич
Основні тези
  • У грудні 2025 року Росія зазнала рекордних втрат убитими та важко пораненими солдатами.
  • Федоров закликав союзників надати Україні додаткові ракети PAC-3 для захисту енергетичних об'єктів та покращення системи протиповітряної оборони.

Російська армія без упину кидає своїх військових на захоплення українських територій. Багато окупантів не повертаються з фронту. Кількість втрат країни-агресорки за грудень 2025 року досягла рекордного значення.

Відповідну заяву зробив очільник Міноборони Михайло Федоров.

Скільки солдатів втратила Росія за грудень?

Звітуючи про ефективність роботи Сил оборони, Федоров підкреслив, що всі дані підтверджені. 

У грудні Росія зазнала рекордних втрат – 35 тисяч військових убитими та важко пораненими,
– сказав міністр оборони.

Ба більше, Федоров назвав нову стратегічну мету України. Йдеться про плани ліквідації щонайменше 50 тисяч військових ворога щомісячно.

До слова, згідно з даними Генштабу, станом на 13 лютого російські війська втратили близько 1250950 солдатів, з них приблизно 800 ліквідували впродовж доби.

Він зазначив, що найефективнішим інструментом для нейтралізації ворожих повітряних загроз міністр цифрової трансформації є ракети PAC-3 для комплексів Patriot. 

Федоров також підкреслив, що Україні зараз критично бракує додаткових перехоплювачів саме цього типу, щоб надійно прикрити енергетичні об'єкти взимку, і закликав союзників негайно передати наявні на складах ракети PAC-3. 

Окрім того, керівник Міноборони звернувся до партнерів із проханням суттєво збільшити фінансування програми PURL – саме через цей механізм Україна отримує PAC-3 та інші дефіцитні ракети для ППО. 

Міністр наголосив, що прикриття неба над Україною залишається абсолютним пріоритетом. Серед актуальних загроз він окремо виділив далекобійні ударні дрони. За його словами, у 2026 році система протидії "Шахедам" буде суттєво посилена: вже відбулися важливі організаційні зміни в структурі протиповітряної оборони, а також ухвалено низку ключових кадрових рішень.

Останні успішні операції українських військових

  • На Лиманському напрямку оператори батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади виявили та повністю знищили ворожу реактивну систему залпового вогню. 

  • Бійці 118-ї окремої механізованої бригади вперше в бойових умовах перехопили та знищили російський ударний дрон "Клин" зі штучним інтелектом – це сталося під час одного з його перших реальних вильотів. 

  • Служба безпеки України встановила абсолютний рекорд дальності ударів БпЛА. Так, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили Ухтинський нафтопереробний завод у Республіці Комі, розташований за 1750 км від українського кордону. 