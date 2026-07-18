18 липня, 06:56
Мінус 1420 окупантів, літак та 6 ППО: які втрати у ворога на 18 липня
Кількість втрат російської армії продовжує щодня зростати, адже Сили оборони України стримують наступ окупантів і захищають державні кордони. Лише за минулу добу ворог втратив сотні військових, техніку та озброєння на різних напрямках фронту.
Про це повідомили у Генштабі.
Які втрати у Росії станом на 18 липня?
- особового складу – близько 1 427 410 (+1 420) осіб;
- танків – 12 151 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 956 (+10);
- артилерійських систем – 46 169 (+85);
- РСЗВ – 1 946 (+3);
- засобів ППО – 1 502 (+6);
- літаків – 438 (+1);
- гелікоптерів – 354 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 414 798 (+1 914);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 943 (+11);
- кораблів/катерів – 34 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 121 742 (+526);
- спеціальної техніки – 4 428 (+4);
- крилатих ракет – 4 914 (+5).
Втрати Росії у війні станом на 18 липня / Інфографіка Генштабу
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив, що СБУ знищила російський стратегічний бомбардувальник Ту-95 на аеродромі в Енгельсі, який використовувався для ракетних ударів по Україні. Крім того, Сили оборони завдали ударів по об'єктах російської нафтової галузі та цілях на тимчасово окупованих територіях, щоб збільшити ціну агресії для Росії.