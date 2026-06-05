України збила дуже рідкісний російський дрон: з'явилося відео "полювання"

На Харківщині прикордонники "вполювали" цінний ворожий дрон. За війну таких безпілотників було знищено лише кілька одиниць.

Йдеться про дрон "Скат 450М". Він є однією з ключових платформ противника для глибокої аеророзвідки та коригування вогню. Про це розповіли у ДСНС.

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Що відомо про збиття "Скат 450М"?

Орієнтовна вартість такого дрони становить близько 400 000 доларів. За весь час війни Сили оборони збили не більше 20 таких апаратів.

Рідкісний трофей змогли підбити прикордонники підрозділу "Стрікс".

День був тихий, цілей взагалі не було. Тут нам передають, що летить ціль... Ми до останнього не знали, що це "Скат 450М". І лише після збиття РЛС підтвердила, що ми приземлили настільки рідкісну ціль,

– розповів військовий з позивним "Дикий".

Ураження "Скат 450М": дивіться відео

Нагадаємо, що це вже другий "Скат 450", який знищили прикордонники зі "Стріксу". Ще один був підбитий навесні цього року.

Довідка: "СКАТ" – безпілотник для аеророзвідки та спостереження з оптикою і тепловізором. Його також можуть використовувати для наведення ракетних комплексів, зокрема ОТРК "Іскандер". Про модифікацію "СКАТ 450 М" відомо небагато. Безпілотник має форму крила, яка знижує помітність для радарів і покращує аеродинаміку. Конструкція без виступаючих деталей допомагає уникати пошкоджень під час приземлення.

Уночі 3 червня дрони Сил безпілотних систем ЗСУ атакували російську військово-морську базу в Кронштадті. У мережі вже опублікували супутникові знімки пошкодженого корвета "Бойкий".