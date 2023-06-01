На "концерті Кобзона" ще майже пів тисячі глядачів: шалені втрати ворога станом на 1 червня

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лиш за минулу добу наші захисники та захисниці відправили до пекла 460 бійців країни-агресорки.

Ще більше вражає загальна статистика втрат ворога. З 24 лютого 2022 року її поповнили вже 208 370 бійців так званої "другої армії світу". Зауважимо, що ця цифра може бути більшою. Точно рахувати ліквідованих ворогів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Слід також розуміти, що російське військо втрачає не лише живу силу, а й техніку. За понад рік на брухт перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, а також артилерійських систем. Крім того, в окупантів стало на кілька сотень літаків і кілька сотень гелікоптерів менше. Окрасою статистики став крейсер "Москва", чий екіпаж продовжує годувати риб на дні Чорного моря.

танків – 3 804;

бойових броньованих машин – 7 478;

артилерійських систем – 3 474;

РСЗВ – 575;

засобів ППО – 333;

літаків – 313;

гелікоптерів – 298;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 131;

крилатих ракет – 1 107;

кораблів та катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 239;

спеціальної техніки – 458.



Актуальна статистика втрат ворога станом на 1 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зауважимо, що росіяни зазнають колосальних втрат у бажанні виконати наказ Путіна. Він прагне, щоб його військові захопили повністю Луганську та Донецьку область. На цьому вони й зосереджують свої основні зусилля. Лиш за минулу добу наші захисники відбили 21 атаку ворога.

Також за минулу добу авіація сил завдала 15 ударів по районах скупчення живої сили та техніки ворога. З них два удари припали на зенітно-ракетні комплекси. Також наші військові знищили 5 розвідувальних дронів росіян.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції. Також поцілили у 2 склади боєприпасів і 2 станції радіоелектронної боротьби.