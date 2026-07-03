Бійці "Фенікса" знищили російську РСЗВ вартістю понад 15 мільйонів доларів

Прикордонники підрозділу "Фенікс" успішно уразили російську реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" на Гуляйпільському напрямку. Ворожу бойову машину знищили просто під час руху, завдавши противнику втрат на понад 15 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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Що відомо про ураження РСЗВ?

Бійці виявили та уразили реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С", коли вона перебувала на марші.

Орієнтовна вартість знищеної бойової машини перевищує 15 мільйонів доларів. Ліквідація такого озброєння є особливо відчутною для російської армії, адже РСЗВ належить до найсучасніших систем залпового вогню, які перебувають на озброєнні окупантів.

Варто зазначити, що "Торнадо-С" – це сучасна російська реактивна система залпового вогню (РСЗВ) калібру 300 міліметрів, яка є глибокою модернізацією радянської системи "Смерч". Вона призначена для ураження живої сили, бронетехніки, артилерії, командних пунктів, складів боєприпасів та інших важливих цілей на великій відстані. Саме тому її знищення вважається однією з найвідчутніших втрат для російської артилерії.

Знищення російської техніки: дивіться відео

Окрім знищення дорогої техніки, оператори ударних безпілотників підрозділу успішно працювали й по живій силі противника. Українські захисники ліквідували російських військових, а також знищили мотоциклетні групи, які окупанти дедалі частіше використовують для швидкого пересування, штурмових дій та доставки боєкомплекту на передові позиції.

У ДПСУ зазначають, що такі удари суттєво ускладнюють логістику російських військ на цій ділянці фронту. Знищення транспортних засобів, особового складу та високовартісного озброєння знижує можливості окупантів проводити наступальні операції та підтримувати свої підрозділи.

Що ще нещодавно знищили українські бійці?

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 30 червня Сили оборони завдали удару по центру космічного зв'язку "Дубна" у Московській області Росії. Це вже друга атака на цей об'єкт за останній місяць після удару, здійсненого 22 червня.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у коментарі 24 Каналу наголосив, що цей центр є одним із ключових елементів російської космічної інфраструктури. За його словами, українські безпілотники, ймовірно, змогли обійти систему протиповітряної оборони навколо Москви та виконати бойове завдання.

Світан зазначив, що першочерговою метою є виведення з ладу локаторів центру, які забезпечують його роботу. Він також повідомив, що Росія має лише шість подібних центрів космічного зв'язку, більшість із яких розташовані в центральній та західній частині країни. Ці об'єкти відіграють важливу роль у керуванні супутниковим угрупованням, яке російська армія використовує у бойових цілях.

Світан нагадав, що Росія розвиває супутниковий проєкт "Рассвєт", який має стати аналогом системи Starlink, тому ураження центрів керування є стратегічно важливим. Крім центру космічного зв'язку, у Дубні розташовано низку інших секретних військових об'єктів, що, за оцінкою експерта, робить цей район однією з пріоритетних цілей для Сил оборони України.