Російські війська маскують військові колони під цивільні фури на Півдні

Російські військові почали перевозити своє забезпечення цивільними вантажівками на Півдні. Вдаються вони до цього після серії ударів ЗСУ по ворожій логістиці.

Про це повідомив рух "Атеш".

Росіяни знову маскуються під цивільних

Як розповіли в "Атеш", їхній агент з-поміж військових російського угрупування "Дніпро" дізнався, що командування окупантів вимагає переводити військову логістику на цивільний транспорт. Так ворог намагається вберегти свої запаси після дронових атак по логістиці на трасі Р-280 "Новоросія".

Джерело стверджує, що російські війська шукають приватні фури, якими будуть перевозити пальне та інше забезпечення. Отже, ворог намагається "змішати" військові колони з цивільним транспортом, пояснюючи, що "так дрони не дістануть".

Зазначається, що нещодавні удари змогли витіснити логічтику агресорів дещо далі від фронту. Однак росіяни вкотре маскуються під цивільних, чим наражають їх на небезпеку, кажуть в "Атеш". Крім того, їхні дії свідчать, що забезпечення окупантів на Херсонському та Запорізькому напрямку у халепі під тиском ЗСУ.

"Інформація надана Силам оборони України", – додали в "Атеш".

Також на Херсонщині нещодавно українська морська піхота за допомогою FPV-дронів вгатила по пункту базування російських операторів БпЛА в Олешках. Атакували ворога тоді, коли на позицію доставляли техніку, пальне та підвозили додаткових військових.

У результаті успішної операції було ліквідовано 15 окупантів та вигоріла будівля.