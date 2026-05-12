Блокують логістику біля Маріуполя: росіяни скаржаться на ефективність українських дронів, – ISW

Російські воєнні блогери висловлюють "значне занепокоєння" через нещодавню активність українських дронів поблизу окупованого Маріуполя. Удари спрямовані, зокрема, проти російських наземних ліній зв'язку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Чого побоюються росіяни?

Аналітики повідомили, що 10 травня російські воєнкори були стурбовані нещодавніми кадрами атак українських безпілотників Hornet. Дрони били по автоцистернах та іншій ворожій техніці над трасою Т-0509 Маріуполь-Донецьк (також відома як траса H-10) поблизу Маріуполя.

Один з них висловив "серйозне занепокоєння" тим, що ситуація вздовж наземних ліній зв'язку схожа на умови по трасі М-30 Горлівка-Пантелеймонівка-Ясинувата-Донецьк. За його словами, там українські дрони нібито заблокували російську логістику та рух цивільних. До того ж, мовляв, траса М-30 була безпечнішою у 2024 – 2025 роках, коли вона була ближче до лінії боєзіткнення.

Водночас російський мілблогер каже, що їхні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) здатні глушити безпілотники ЗСУ лише у двох випадках: якщо вони не використовують Starlink або не встигають автоматично навести ціль. Йому не подобається й те, що протягом наступних 6 – 12 місяців Сили оборони можуть повністю автоматизувати Hornet.

Інший російський воєнкор стурбований тим, що українські БпЛА зі Starlink та дальністю польоту до 200 кілометрів долітають до важливого маршруту окупантів – траси М-14 Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь-Генічеськ. Вона їм потрібна для боротьби з кібербезпекою вздовж узбережжя Азовського моря до окупованого Криму.

Здатність України вражати рухомі цілі в районах, які раніше вважалися відносно безпечними для російських сил, ймовірно, досягне часткових ефектів BAI та, схоже, стане точкою посилення невралгії в російському ультранаціоналістичному інформаційному просторі,

– вважають аналітики.

Новини фронту

Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів 24 Каналу, що у період "перемир'я" з 9 до 11 травня у їхній зоні відповідальності зафіксували рекордні 44 ворожі атаки за добу.

Наразі військові працюють над збільшенням кількості дронів у повітрі. За словами речника 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василя Денисюка, це ускладнює противнику забезпечення позицій, накопичення військових та роботи власних безпілотних систем.

Російські війська під час режиму тиші все одно активно запускали ударні безпілотники на Лиманському напрямку. За три дні Сили оборони збили вісім ворожих БпЛА. Серед них й червоний "комуністичний" дрон "Молнія".