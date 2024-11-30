В Росії виникла проблема, яка у 2025 році стане критичною, – військовий оглядач

Окупаційна армія щодня зазнає надзвичайно великих втрат, які дедалі важче компенсувати. Зараз росіяни намагаються втримати швидкий темп наступу, щоб показати новообраному президенту США Дональду Трампу успіхи на фронті.

Російські загарбники намагаються встигнути до інавгурації Трампа захопити якнайбільше міст і сіл. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко, зауваживши, що насправді ціна такого просування – рекордні втрати.

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Яка проблема стане критичною

Втрати окупантів за останні місяці є рекордними. Мовиться про цифри, з якими мобілізаційна система Росії не може впоратись. Стає дедалі важче компенсувати таку кількість людського ресурсу.

З технікою зрозуміло, що вже є дефіцит. У 2025 році це буде критичний показник дефіциту, але якщо говорити про людський ресурс, то росіян намагаються максимально заохочувати різними фінансовими бонусами,

– розповів Олександр Коваленко.

Одноразова виплата становить 5 мільйонів рублів, також пропонують скасування заборгованості за кредитами до 10 мільйонів рублів. Загально людина, яка підписує контракт, може отримати 150 тисяч доларів прибутку – це кошти, які більшість населення не здатне заробити за все життя.

Тобто набрав собі кредитів на 100 000 доларів, підписав контракт – отримав ще 50 тисяч, тобі скасували всі кредити. Тут вже не просто жарт про білу LADA, а значно більший стимул,

– підкреслив Олександр Коваленко.

Втім, якщо кількість вбитих зросте до понад 45 тисяч бійців в місяць, це стане серйозною проблемою.

Як Росія компенсує втрати

Загальна кількість російського угруповання – 565 000. Це величезна цифра, яка поки дозволяє компенсувати втрати. Якщо людей не вистачає в якомусь підрозділі, то просто залучаються сусідні. Це ми бачимо на прикладі Курської області, коли тамтешні угруповання підсилили підрозділами з інших напрямків.

Але при цьому втрачається боєздатність інших підрозділів. Тобто це покроковий процес, який впливатиме на міцність всієї російської армії. Зараз ми дійшли до показників, які дозволяють дійсно виснажувати Росію не тільки в техніці, але й у людях.

Російський військово-промисловий комплекс має досить низький показник нульового циклу виробництва техніки. Більшість техніки – це та, яку відновлюють з радянських запасів. Колись вони закінчаться і залишиться тільки власне виробництво, яке не покриває втрат, яких вони зазнають,

– сказав військовий оглядач.

Зараз етап – це виснаження людського ресурсу. Він стає для нас пріоритетними. Відповідно можуть бути змінені деякі підходи до тактики ведення бойових дій.