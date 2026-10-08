Масово гинуть у штурмі: військовий шокував втратами росіян на невеликій ділянці фронту

Втрати росіян на війні проти України залишаються вкрай високими. Буквально за рік вони втрачають просто величезний підрозділ.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Андрій Отченаш. За його словами, з приходом осені кількість штурмових дій в смузі оборони його підрозділу зросла в рази. Ворогу потрібно продемонструвати хоча б якісь успіхи.

Втрати Росії просто колосальні

Як наголосив військовий, буквально за рік на ділянці в 15 – 20 кілометрів Росія втратила понад 5000 осіб особового складу загиблими. Це колосальні цифри.

Вони далеко не співмірні з втратами Сил оборони України. Це навіть не 1 до 10. Подекуди навіть 1 до 15. При цьому противник штурмує постійно. Шлють особовий склад пачками просто на смерть,

– зауважив Отченаш.

Військовий розповів, як змінилися бої на фронті з приходом осені: дивіться відео 24 Каналу

Наразі на фронті ще зберігається певна "зеленка". Листя не опало, але пожовтіло. Ночі стають прохолодними. Відповідно будь-яке пересування легше фіксувати на тепловізійному дроні.

Ліс вже так сильно не рятує. Коли влітку все нагрівалося, ти просто не бачив пересування. Дуже багато тепла, і не видно, чи це противник, чи ні. Ми очікуємо, що до моменту, коли настане зима, противник спробує ще кілька разів провести штурми із застосуванням квадроциклів та мотоциклів,

– підкреслив військовий.

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Додамо, президент Володимир Зеленський заявив, що за вересень російська армія втратила на фронті понад 40 тисяч військових. При цьому ворогу не вдалося досягнути жодних значних успіхів на полі бою.