Сотні знищених окупантів за тиждень: пілоти тактичної групи "Вугледар" поділилися успіхами

Пілоти підрозділів, що входять до складу тактичної групи "Вугледар", щоденно нищать особовий склад і техніку окупантів на Донеччині. Військові продемонстрували деякі кадри ураження.

Окрім цього, вони поділилися статистикою втрат росіян за тиждень, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Втрати росіян на Харківському та Куп'янському напрямках: карта бойових дій 22 березня

Які втрати ворога на Вуглегірському напрямку

Пілоти підрозділів тактичної групи "Вугледар" змушують ворога платити за кожен окупований метр української території дуже важку ціну.

За останній тиждень силами та засобами тактичної групи "Вугледар" на визначеному напрямку було знищено:

573 окупанти

19 одиниць броньованої техніки;

8 артилерійських установок;

16 БпЛА;

24 одиниці автомобільної техніки;

2 склади боєприпасів.

Знищення ворога на Вугледарському напрямку: дивіться відео

Потужні, безжальні, досвідчені бригади та окремі батальйони тактичної групи "Вугледар", захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, нищать ворога і вдень і вночі.

До речі, бійці 44 ОАБр показали відео ураження гармати Д-20, гаубиці 2А36 "Гіацинт-Б", а також того, як у повітря злетіли два польові склади боєприпасів