ЗСУ ліквідували понад 32 тисячі росіян та чимало ворожої техніки: нові втрати ворога
11 червня 2022 , 08:37Читать новость на русском
Станом на 11 червня українські воїни ліквідували 32050 російський військових. Також вони спалили чимало ворожої техніки.
Нові дані оприлюднив український Генштаб. Ці цифри – лише приблизні, адже бойові дії тривають.
Актуальні втрати ворога станом на 11 червня:
особового складу 32050 (+150) осіб ліквідовано;
танків – 1419 (+10) од,
бойових броньованих машин – 3466 (+16) од,