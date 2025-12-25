Знищено сотні окупантів і багато техніки: втрати ворога на 25 грудня
- За добу українські військові ліквідували 860 російських окупантів.
- З початку вторгнення Росія втратила близько 1 201 230 осіб та велику кількість військової техніки.
Росіяни активно тиснуть на фронті, проте завдяки українським військовим противник зазнає відчутних втрат серед свого особового складу та техніки.
Лище за добу на полі бою вдалося ліквідувати 860 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Які втрати Росії на 25 грудня?
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 1 201 230 (+860) осіб;
- танків – 11 456 (+7);
- бойових броньованих машин – 23 801 (+5);
- артилерійських систем – 35 435 (+59);
- РСЗВ – 1 579 (+0);
- засобів ППО – 1 263 (+0);
- літаків – 434 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 94 797 (+600);
- крилатих ракет – 4 107 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 71 274 (+149);
- спеціальної техніки – 4 029 (+0).
Втрати Росії на 25 грудня 2025 року / Інфографіка Генштабу
Що раніше вдалося знищити?
Нагадаємо, нещодавно авіація Повітряних сил уразила будівлю в районі Сіверська, звідки працювали ворожі оператори БпЛА. Також атакували 2 будівлі у Покровську з особовим складом ворожих пілотів.
Також днями українські військові уразили російський військовий аеродром у Липецькій області Росії. Внаслідок атаки на місці спалахнула пожежа, горіли два ворожі дороговартісні винищувачі Су-30.