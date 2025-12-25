Знищено сотні окупантів і багато техніки: втрати ворога на 25 грудня

Росіяни активно тиснуть на фронті, проте завдяки українським військовим противник зазнає відчутних втрат серед свого особового складу та техніки.

Лище за добу на полі бою вдалося ліквідувати 860 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Які втрати Росії на 25 грудня?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

особового складу – близько 1 201 230 (+860) осіб;

танків – 11 456 (+7);

бойових броньованих машин – 23 801 (+5);

артилерійських систем – 35 435 (+59);

РСЗВ – 1 579 (+0);

засобів ППО – 1 263 (+0);

літаків – 434 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 94 797 (+600);

крилатих ракет – 4 107 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 71 274 (+149);

спеціальної техніки – 4 029 (+0).



Втрати Росії на 25 грудня 2025 року / Інфографіка Генштабу

Що раніше вдалося знищити?