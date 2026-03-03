Українські дрони "вполювали" РЛС "Каста" на Запоріжжі

На Запоріжжі росіяни зазнали дороговартісної втрати. Сили безпілотних систем сумісно з Силами спеціальних операцій знищили РЛС "Каста".

Її знищення суттєво полегшить роботу українських пілотів. Таку інформацію повідомив командувач СБС ЗСУ "Мадяр".

Як знищили "Касту" на Запоріжжі?

Вполювати "Касту" вдалося пілотам 1 ОЦ СБС та "Баліста" ССО малими ударними фронт-страйками.

Розвідку вели пілоти 414 ОБр "Птахи Мадяра" разом із Координаційним Центром глибинного ураження СБС.

Ураження сталося 1 березня.

Знищення "Касти": дивіться відео

Лютий ворог Пташиної спільноти пілотів, що працюють на тактичній та оперативній глибині,

– зауважив "Мадяр".

РЛС "Каста" 35Н6 – російська мобільна двокоординатна станція радіолокації.

Вона призначена для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей. Йдеться про літаки, ракети та дрони, особливо ті, що летять дуже низько.

Може також використовуватися для управління рухом літаків та контролю повітряного простору на аеродромах.

"Каста" здатна виявляти одночасно до 20 повітряних цілей за хвилину.

Дальність виявлення цілі на висоті до 100 метрів – на глибину 44 кілометри, а до 6000 метрів – на 115 кілометрів.

